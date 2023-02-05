بالفيديو.. لحظة انفجار عجلات طائرة أثناء إقلاعها من تايلاند إلى روسيا

تعرضت طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية "Azur air" لحادث أثناء إقلاعها من مطار "بوكيت" في تايلاند باتجاه موسكو، وتمثل الحادث في انفجار العجلات قبل لحظات من الإقلاع.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن طائرة الركاب من طراز "بوينغ 767"، وقد تم تأجيل الرحلة، فيما يعمل المختصون في الصيانة على إصلاح العطب.

ويظهر فيديو تم تسجيله من قبل أحد الركاب تصاعد الدخان بعد صوت انفجار إطارات الطائرة أثناء سيرها بسرعة على المدرج استعدادا للإقلاع.

ولم تسجل أي إصابات، كما تم نقل الركاب إلى فندق، في انتظار إصلاح العطل والإقلاع مرة أخرى في اتجاه موسكو.

المصدر: نوفوستي