زوجان أمريكيان يقرران خوض تجربة أمتع وأرخص من العيش في منزل

ذكرت صحيفة "ميرور" أن زوجين من الولايات المتحدة قررا العيش على متن سفينة سياحية لأن أجار المعيشة عليها أرخص من دفع مصاريف المنزل.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "الزوجين أنجيلين وريتشارد بيرك تركا وظيفتيهما عام 2021، وحزما أمتعتهما وقررا العيش على متن سفينة سياحية تجوب العالم، وأشار الزوجان إلى أنهما كانا يحلمان دوما بالسفر باستمرار، وبعد أن أجريا حسبة بسيطة اكتشفا أن الإبحار على متن سفينة سياحية ودفع 43 دولار يوميا أرخص بكثير بالنسبة لهما من دفع أقساط قرض المنزل، لذا قررا خوض هذه المغامرة".

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وأشارت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إلى "أن الزوجين باعا منزلهما وممتلكاتهما للحصول على مبلغ يكفيهم لخوض المغامرة، وخلال رحلتهما الطويلة على السفينة تمكنا من زيارة عدة بلدان كإيطاليا وكندا وجزر الباهاما لكن مكانهما المفضل كان سنغافورة".

وفي تعليق لها على الموضوع قالت الزوجة أنجيلين: "هذه رحلة ممتعة بدون عناء حجز الفنادق والمطاعم ووسائل النقل، وهي بحدود ميزانيتنا".

المصدر: غازيتا.رو