ضمن سلسلة من الحوادث الغريبة.. خطف قردين من حديقة حيوانات أمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن اثنين من القرود خطفا من حديقة حيوان دالاس، في أحدث سلسلة من الحوادث الغريبة التي يتم التحقيق فيها.

وقالت شرطة دالاس إنها تعتقد أن شخصا ما قطع فتحة في الحاجز وأخذ اثنين من القرود من نوع "الإمبراطور تامارين"، وهي قرود بشعيرات طويلة تشبه الشارب.

يأتي الحادث في أعقاب إغلاق حديقة الحيوان في 13 يناير، والبحث الذي استمر لمدة يوم عندما فقد نمر اسمه "نوفا"، والذي تم العثور عليه في وقت لاحق.

وقالت الشرطة إنه تم استخدام أداة لقطع فتحة في السياج، مشيرة إلى أن قطع الفتحة مشابها لآخر في حظيرة قرود، على الرغم من عدم خروج أي منها.

وفي 21 يناير تم العثور على نسر مهدد بالانقراض يدعى "بين" ميتا، وقالت حديقة الحيوان إن الموت لا يبدو طبيعيا، خصوصا أن النسر مصاب "بجرح".

المصدر: "نيويورك بوست"