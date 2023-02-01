أصغر مطرب في العالم.. الطاجيكي عبده رزيق يصنع معجزة ويصعد لصف الكبار (فيديو)

اكتسب الطاجيكي عبده رزيق الملقب بأصغر مطرب في العالم، شعبية كبيرة وأصبح مشهورا بفضل ضجة أحدثتها مقاطع فيديو غنائه في الشوارع والتي حققت نجاحا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تكن الحياة بهذه السهولة بالنسبة له، في بودكاست "مانيش بول"، ذكر عبده رزيق كيف حقق النجاح بدءا من نقطة الصفر.

وقال رزيق كنت أشاهد أفلاما هندية، ولم أتصور أبدا أنني سأزور الهند.. يحب الناس في بلدي الأفلام والأغاني الهندية.. أشكر الله الذي منحني هذه الشعبية.. كنت أغني في البازارات، لقد رأيت الكثير من الصعوبات في الحياة. أنا من طاجيكستان ولكني الآن أعيش في دبي ثم أتيت إلى الهند من أجل "Bigg Boss".

وأضاف "كنت أرى أصدقائي يكبرون، يذهبون إلى المدرسة، يقومون بأعمال.. لكن أنا كنت أذهب إلى المدرسة ولا يعطيني المدرسون كتبا.. كانت الكتب ثقيلة.. لم أكن قادرا على الذهاب إلى المدرسة لأن الثلج كان يصل إلى العنق.. كانت المدرسة على بعد ساعتين ونصف وكان علي أن أمشي..".

وتابع قائلا: "لم تكن الحياة سهلة.. بمجرد أن تصبح من صفر إلى 100، تفهم كيف تكون الحياة جيدة.. عندما تكون غنيا، ترى أشخاصا أغنياء.. إنهم يرمونني بالمال".

وصرح بأنه واجه التنمر طوال الوقت، مشيرا إلى أنهم كانوا يسخرون منه ومن حياة عائلته.

وأوضح أن "Woh Chali" كانت أول أغنية هندية تعلمتها في سن التاسعة، مشيرا إلى أن والده يحب الأفلام والأغاني الهندية.

وأشار إلى أنهم كانوا يشاهدون كل الأفلام الهندية وكانوا يعرفون شاروخان، سلمان خان.

وأفاد الفنان الطاجيكي بأنه لا يعرف القراءة والكتابة، مضيفا "عندما كتبوا "أنا أحب تاتي" على ظهري، نظرت في المرآة وظللت أسأل "ما هو مكتوب؟".. هذا سيء جدا..".

المصدر: "تايمز أوف إنديا" + "يوتيوب"