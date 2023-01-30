السعودية.. هجوم مخيف للقردة في النماص ومطالبات بتدخل عاجل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هجوما شرسا وغير طبيعي لقطيع من القردة على أحد المنتجعات في النماص بالسعودية.

ووثق المقطع عشرات القردة تتشاجر مع بعضها البعض وتهاجم أحد المنتجعات، وسط حالة من الهرج والخوف من الأهالي.

وقال صاحب أحد المنتجات السياحية في المقطع: "نطالب بتدخل الحياة الفطرية والسياحة والجهات المعنية لإيجاد حل لهذه المشكلة".

وأضاف "أعداد مهولة من القرود احتلوا المنطقة.. ما هو الحل؟.. نطالب الجهات الرسمية بالتدخل لأن الوضع لا يطاق".

وتتواجد قردة البابون بصورة كبيرة جدا في جنوب وجنوب غربي المملكة، بشكل خاص في مناطق المرتفعات الجلية وتشمل أبها – الباحة – الهدي، بالإضافة إلى ذلك يعيش البعض منها في المناطق الجبلية مثل طريق المدينة المنورة بالقرب من هدي الشام.

ومع تزايد الشكاوى، أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، أنه قطع شوطا كبيرا في الرصد والتقييم وتحديد البؤر وحصر أسباب المشكلة، إضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات الموازية العاجلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية مثل إطلاق الحملات التوعوية بالتوقف عن إطعام القردة في المناطق المتضررة، ونشر الوعي بالممارسات المثلى لتجنب أخطارها، وتخصيص فرق ميدانية للاستجابة السريعة للبلاغات، والحد من رمي النفايات الغذائية التي تشكل بؤرا لتجمعها.

ندا عااااااااجل هجوم للقرود غير طبيعي ومخيف في النماص هذا صاحب منتجع النماص يشتكي واخر شي وش الحل ؟؟؟ pic.twitter.com/KP960b6VBo — الجنوب (@Hamri37680972) January 29, 2023

المصدر: موقع "تواصل" السعودي