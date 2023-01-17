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"مشاهد ساحرة".. هيئة التلفزيون السعودي تنشر فيديو لشلال كبير في المدينة المنورة

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RT
"مشاهد ساحرة".. هيئة التلفزيون السعودي تنشر فيديو لشلال كبير في المدينة المنورة
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نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية يوم الثلاثاء مشاهد جوية خلابة وساحرة لشلال السليمية في المدينة المنورة.

ومع هطول الأمطار بكثافة في بعض الأماكن بالسعودية، ظهرت السيول والشلالات في بعض المناطق الوعرة، خاصة تلك التي تحتوي على جبال ووديان.

ونتيجة لذلك ظهر شلال كبير ناتج عن سيول قوية من مياه الأمطار في منطقة المدينة المنورة.

ووثق الفيديو كميات ضخمة من الماء تتدفق عبر الشلال إلى ما يشبه الوادي الصخري.

وقبل أيام نشر المصور السعودي رائد العوفي، مقطع فيديو من الجو وثق المياه وهي تتدفق مكونة شلالا كبيرا.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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