فنانة مصرية تتهم لوسي بالاعتداء عليها على خشبة المسرح القومي

كشفت الفنانة المصرية ندى عفيفي، تفاصيل تعرضها للضرب على يد الفنانة لوسي خلال عرض مسرحية "الحفيد" على المسرح القومي.

وقالت ندى عفيفي في تصريح لموقع "القاهرة 24": "لوسي نسيت الجمل لأنها مكنتش بتحفظ الجمل بالظبط، وأنا على المسرح حاولت أنقذ الموقف وكملت الدور، خبطتني بعصاية التنضيف قدام الجمهور وقالت لي جاتك القرف متجيش على جملي تاني، وسابت العرض شغال وخرجت".

وأضافت "ضربت واحد تاني من زمايلنا كان مكتوب يتضرب قلم واحد ضربته 5 أقلام، وقالت له دا اللي مكتوب في المشهد يا حقير.. كانت مدعكة الحقيقة".

وسبق أن كتبت ندى عفيفي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدوينة سردت من خلالها كل ما حدث حيث قالت: "هخرج عن صمتي وأتكلم وأنا مرفوعة الراس ومش هتكسف أقول اللي حصل معايا في عرض "الحفيد"، أولا بأكد كل معلومة اتكلموا فيها زمايلي من انتهاكات حصلت في حقنا وكان سببها الفنانة لوسي بل بالعكس في حاجات كتير وتفاصيل كتير متقالتش".

وأضافت: "عايزة أقول إحنا مكناش ساكتين ضعف أو تهاون في حقوقنا أبدا بالعكس إحنا كنا ساكتين احتراما للتحقيقات اللي كانت بتحصل والقائمين عليها وحبا في سمعة عرض "الحفيد" والمسرح القومي بالرغم من تصريحات الفنانة لوسي في أحد البرامج واللي كانت كلها افتراءات وتخلو تماما من أي شئ من الصحة".

وتابعت قائلة: "الواقعة اللي تخصني وهي أن الفنانة ضربتني وشتمتني أمام الجمهور مما أصابني بالذهول وسابتني على المسرح وخرجت وما كان مني إلا أني احترمت المسرح القومي والجمهور الغالي وزمايلي وكملت شغلي.. لكن فور خروجي من على المسرح أصابتني نوبة انهيار ومع ذلك كملت العرض زي أي فنان محترم وبيحترم شغله والخشبة اللي واقف عليها".

وشرحت ندى عفيفي كيف تعدت عليها الفنانة لوسي، قائلة: "دخلنا المشهد اللي بعده مسكتني وعنفتني تاني أمام الجمهور وأنا في منتهى الذهول من العبث اللي بيحصل من فنانة كبيرة كان عندي أمل أننا نتعلم من خبرتها الفنية وأن تحتضن هي مشاكلنا بدلا من افتعالها".

وواصلت بالقول: "خلصت ليلة العرض وما كان من أستاذ إيهاب فهمي مدير المسرح القومي كل التقدير لشخصه إلا كل احتواء لنفسيتي وجبر خاطري ووعدني بأنه سيتخذ اللازم مع الفنانة لوسي وأن حقي هييجي وأنا مازلت حتى الآن أشكره لدعمنا واحترامه لفننا، وبعدها توقف العرض".

واختتمت تدوينتها قائلة: "ومن الجدير بالذكر أن المخرج يوسف المنصور وعدني أن اللي حصل ده مش هيعدي وكان مساندني وكنا هنكمل العرض لكن لوسي فاجئتنا أنها لم تحضر ولم تهتم ببروفة حددها المخرج وبعدها فوجئنا بأنها مقدمة شكوى فينا كلنا بلا استثناء لوزيرة الثقافة".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري