بعد هروب فهد في دالاس.. الشرطة الأمريكية تعثر على آثار فتحة مفتعلة في حظيرة قرود

كشفت تحقيقات الشرطة الأمريكية بعد هروب أنثى فهد مرقط من حظيرتها بحديقة حيوان دالاس، أن أداة قطع استخدمت عن عمد لإحداث فتحة في سياج حظيرتها.

كما عثرت السلطات على عملية قطع مماثلة في حظيرة للقردة الصغيرة.

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وقالت شرطة دالاس، مساء السبت، إنهم لم يعرفوا إذا ما كان الحادثين مرتبطين.

ولم يهرب أي من قرود اللانغور، ولم يتعرض أي منها لضرر.

ويوم الجمعة، اكتشف عمال حديقة الحيوان أن أنثى فه مرقط يطلق عليها "نوفا" فقدت من حظيرتها.

وأعقب ذلك، عملية بحث تواصلت لمدة يوم، تم خلالها إغلاق حديقة الحيوان، بينما مشط الموظفون ورجال الشرطة الأراضي البالغ مساحتها 100 فدان (40 هكتار)، حيث عثر عليها في وقت متأخر بعد الظهر قرب حظيرتها.

وبعد التأكد من أن "نوفا" لم تصب، قالت الحديقة إنها أمضت يوم السبت مع أختها "لونا" في حظيرتهما.

وقالت الشرطة ومسؤولو الحديقة إنهم راجعوا لقطات المراقبة لكن لم يكشفوا عما شاهدوه أو إذا ما كان هناك مشتبه بهم محتملين.

وشهدت حديقة حيوان دالاس وقائع سابقة لهروب حيوانات من حظائرها، وأبرز هذه الحوادث كان في عام 2004، عندما هربت غوريلا وزنها 154 كيلوغراما تدعى "غاباري" قفزت من أعلى سور الحديقة، ودخلت في حالة هياج لمدة 40 دقيقة أسفرت عن إصابة 30 أشخاص قبل أن تطلق عليها الشرطة النيران وتقتلها.

المصدر: أ ب