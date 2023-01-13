الشرطة الأمريكية تنضم إلى جهود البحث عن أنثى نمر ملطخ مفقودة

تسببت أنثى نمر ملطخ مفقودة بإغلاق حديقة الحيوان في ولاية تكساس الأمريكية أمام الزوار، وباشرت الشرطة البحث عنها رغم عدم خطورتها حسب الخبراء.

وقال هاريسون إيديل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون رعاية الحيوان والمحافظة عليه في حديقة حيوان دالاس، إن القطة الصغيرة تزن نحو 9- 11 كيلوغراما.

وركزت عملية البحث داخل أكبر حديقة حيوان في تكساس على تمشيط الأشجار التي قال إيديل إن النمور الملطخة تفضل تسلقها.

وعبر حسابها في "تويتر" كتبت حديقة الحيوان إن "أنثى النمر الملظخ المفقودة المسماة نوفا، في "وضع خطير"، لكن إيديل أكد أنها لا تشكل خطرا على البشر.

وأضاف: "في حال حدث أي شيء، فهي تكون متوترة، وخائفة من الناس".

لم يوضح إيديل كيف هرب الحيوان من حظيرته، لكنه ذكر أنه ما زالت هناك أنثى نمر ملطخ أخرى، أخت نوفا، في مسكنها.

شهدت حديقة حيوان دالاس وقائع هروب لحيوانات من حظائرها في السابق.

أبرز تلك الحوادث كان عام 2004، عندما هربت غوريلا وزنها 154 كيلوغراما بعدما قفزت من أعلى سور الحديقة، ودخلت في حالة هياج لمدة 40 دقيقة أسفرت عن إصابة 30 شخصا قبل أن تطلق الشرطة عليها النيران وتقتلها.

المصدر: "أسوشيتد برس"