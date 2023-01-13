شاهد.. لقطات جوية مذهلة لسيل وادي مراج في السعودية

أظهر فيديو التقط بواسطة الدرون سيل وادي مراج بعد وصوله إلى جنوب غميقة شرق الليث في السعودية.

كما وثق الفيديو وجود سيارة تسير أمام السيل ويبدو أنها كانت ترافق للدرون.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأكد المركز أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما ستكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

المصدر: صحيفة "تواصل" السعودية