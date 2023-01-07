بقرة تدهش المزراع وتسير في مكان غير متوقع بتاتا (فيديو)

شارك مزارع في الولايات المتحدة، لقطات مضحكة لبقرة تمكنت من شق طريقها إلى سطح حظيرة والسير فوقه، في ولاية يوتا.

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واكتشف المزارع برادي فارنسورث البقرة الشقية على سطح مزرعة والد زوجته في يوتا، وأراد أن يظهر للجميع المشهد المضحك.

وقال المزارع البالغ من العمر 26 عاما، من ألتامونت، إنه رأى أبقارا تفعل كل الأشياء المجنونة، لكنه لم ير قط بقرة على سطح من قبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث وثق الفيديو لقطات تظهر البقرة وهي تسير على سطح الحظيرة، قبل أن تنظر نحو الكاميرا وتحاول السير على الجانب الآخر.

ومن ثم سارت البقرة إلى الجانب الآخر من الحظيرة، فيما يمكن سماع صوت المزارع وهو يقول "إلى أين هي ذاهبة؟".

وبعد ذلك، أظهر مقطع الفيديو البقرة وهي تمشي عبر الحظيرة إلى الجانب الآخر، لتظهر من أين نزلت، إذ أنها انزلقت من أعلى الحظيرة المغطاة بالثلوج، ثم قامت بالهرب بعيدا دون أن تصاب بأذى.

Don't moo-ve! Cow somehow ends up stranded on a ROOF at Utah farm - before slipping off snow-covered barn and trotting away unharmed https://t.co/H1JFZ8AwYDpic.twitter.com/Lh8r50pFjJ — DefyTheNorm🍿 (@Defy_Norm) January 6, 2023

المصدر: "دايلي ميل"