السعودية.. تدفق مياه الأمطار يشكل منظرا طبيعيا جميلا شمالي مكة المكرمة (فيديو)

وثق مقطع فيديو تدفق مياه الأمطار في شمال مكة المكرمة، حيث تشهد المنطقة هطولا كثيفا للأمطار تشكلت على إثرها السيول وجرت الوديان.

وفي منظر جمالي بديع، شقت مياه الأمطار طريقها وانسابت بين الصخور.

منظر جميل لشللات والربيع البرزة شمال #مكة😍 pic.twitter.com/rFnsX1PrTH — عبدالرحمن السلمي (@ksa201326) January 2, 2023

وتشهد منطقة مكة والمحافظات التابعة هطول أمطار غزيرة، فيما تم تعليق الدراسة بجميع المدارس حفاظا على الطلاب والطالبات.

هذا، وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة يوم الاثنين، إغلاقا مؤقتا لطريق الهدا احترازيا بالاتجاهين، وذلك نتيجة لاستمرار تواصل سقوط الأمطار بغزارة على المنطقة.

كما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من فرص هطول أمطار غزيرة على مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وحائل والمدينة المنورة.

وأشارت إلى تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء.

ولفتت أيضا إلى تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء.

المصدر: وسائل إعلام سعودية