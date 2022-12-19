"كلنا نفقد ذاكرتنا في بعض الأحيان" .. خبير يشرح متى ينبغي طلب المساعدة!

يمكن أن يجعلنا العديد من المناسبات في الحياة اليومية نتساءل عما إذا كانت الهفوات في الذاكرة أمرا طبيعيا، أو علامة على التدهور المعرفي، أو حتى بداية للخرف.

تتقلص خلايا دماغنا عندما نتقدم في السن. كما أنها تحافظ على عدد أقل من الروابط مع الخلايا العصبية الأخرى وتخزن كمية أقل من المواد الكيميائية اللازمة لإرسال الرسائل إلى الخلايا العصبية الأخرى.

ولكن ليست كل هفوات الذاكرة ناتجة عن التغيرات المرتبطة بالعمر في الخلايا العصبية لدينا. في كثير من الحالات، تكون العوامل المؤثرة أقل أهمية، بما في ذلك التعب أو القلق أو التشتت.

وتم بناء نظام الذاكرة لدينا بطريقة تجعل النسيان بدرجة معينة أمرا طبيعيا. هذا ليس عيبا، ولكنه ميزة. الحفاظ على الذكريات ليس فقط استنزافا لعملية التمثيل الغذائي لدينا، ولكن الكثير من المعلومات غير الضرورية يمكن أن يبطئ أو يعوق استرجاع ذكريات معينة.

ولسوء الحظ، ليس الأمر متروكا لنا دائما لتحديد ما هو مهم ويجب تذكره. ودماغنا يفعل ذلك لأجلنا نيابة عنا. بشكل عام، يفضل دماغنا المعلومات الاجتماعية (أحدث ما في القيل والقال)، ولكنه يتجاهل بسهولة المعلومات المجردة (مثل الأرقام).

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ويصبح فقدان الذاكرة مشكلة عندما يبدأ في التأثير على حياتك اليومية المعتادة. إنها ليست مشكلة كبيرة إذا كنت لا تتذكر الاستدارة يمينا أو يسارا.

ومع ذلك، فإن نسيان سبب وجودك خلف عجلة القيادة، أو إلى أين من المفترض أن تذهب أو حتى كيفية القيادة، ليس أمرا طبيعيا. هذه علامات على أن شيئا ما قد لا يكون صحيحا ويجب التحقيق فيه بشكل أكبر.

إن الطريق بين فقدان الذاكرة المرتبط بالشيخوخة وفقدان الذاكرة الأكثر إثارة للقلق تمت صياغته على أنه ضعف إدراكي خفيف. ويمكن أن تظل درجة الضعف مستقرة أو تتحسن أو تزداد سوءا.

ومع ذلك، فإنه يشير إلى زيادة خطر (حوالي ثلاث إلى خمس مرات) من الإصابة بأمراض التنكس العصبي في المستقبل مثل الخرف. كل عام، يصاب بالخرف حوالي 10-15% من الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي معتدل، فإن القدرة على القيام بالأنشطة المعتادة تتأثر تدريجيا وبشكل أكبر بمرور الوقت. وإلى جانب فقدان الذاكرة، يمكن أن يكون هذا مصحوبا بمشاكل أخرى في اللغة والتفكير ومهارات اتخاذ القرار.

ويمكن أن يكون تشخيص الضعف الإدراكي المعتدل سيفا ذا حدين. إنه يؤكد مخاوف كبار السن من أن فقدان الذاكرة لديهم غير طبيعي. كما أنه يثير مخاوف من تطوره إلى خرف. ولكن يمكن أن يؤدي أيضا إلى استكشاف العلاج المحتمل والتخطيط للمستقبل.

ويُعتقد أن ضعف التوجه هو علامة مبكرة لمرض الزهايمر، وهو أكثر أنواع الخرف شيوعا. وأظهرت دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أن المناطق التي تدعم بشكل حاسم الذكريات لبيئتنا المكانية هي أول من يتأثر بهذا المرض التنكسي.

لذا، فإن الزيادة الملحوظة في حالات الضياع يمكن أن تكون علامة تحذير من وجود صعوبات أكثر وضوحا وانتشارا في المستقبل.

وبالنظر إلى الارتباط التنبئي بين حالات التراجع في القدرة على العثور على طريقك والخرف، هناك حافز لتطوير واستخدام اختبارات موحدة للكشف عن أوجه القصور في أقرب وقت ممكن.

وفي الوقت الحالي، تصف الأدبيات العلمية مناهج مختلفة، تتراوح من اختبارات القلم والورق والواقع الافتراضي، إلى التنقل في الحياة الواقعية، ولكن لا يوجد معيار ذهبي حتى الآن.

وطور اختبار مدته خمس دقائق يستخدم ذاكرة المشهد كبديل للقدرة على إيجاد الطريق. ويطلب من المشاركين تذكر صور المنازل ومن ثم اختبار قدرتهم على التمييز بين الصور التي تعلموها ومجموعة الصور الجديدة للمنازل.

ووجد أن الاختبار يعمل بشكل جيد في التنبؤ بالاختلافات الطبيعية في القدرة على إيجاد الطريق لدى الشباب الأصحاء، لكننا لا نزال نقوم حاليا بتقييم فعالية الاختبار لدى كبار السن.

وفي حين أن هفوات الذاكرة اليومية ليست شيئا يجب أن نقلق بشأنه دون داع، فمن الحكمة أن تطلب مشورة رعاية صحية مهنية، مثلا من طبيبك العام، عندما تصبح تلك العاهات أكثر وضوحا وثباتا.

التقرير من إعداد أوليفر بومان، أستاذ مساعد في كلية علم النفس، جامعة بوند، وسيندي جونز، أستاذ مشارك في العلوم السلوكية.

المصدر: ساينس ألرت