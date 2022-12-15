ناسا تكشف عن خمس "رسائل سرية" كانت مخبأة داخل كبسولة "أوريون" الفضائية

كشفت وكالة ناسا عن خمس رسائل مخفية داخل مركبتها الفضائية الأخيرة "أوريون" من مهمة "أرتميس 1" القمرية.

وكانت المركبة غير المأهولة مليئة بالعناصر الخاصة أثناء سفرها حول القمر، قبل أن تعود إلى الأرض يوم الأحد الماضي.

The #Artemis I mission is uncrewed, but the @NASA_Orion spacecraft is filled with science, payloads, and…



Easter eggs. Take a look at this image and see if you can find them all. We will reveal them all on Dec. 10. pic.twitter.com/0Zh9URda0L — NASA (@NASA) December 7, 2022

وتحدت وكالة ناسا الجمهور للبحث في صورة داخلية لكبسولة "أوريون" عما وصفته بأنه "ألغاز ممتعة ورسائل مخفية ومراجع مرئية".

وكشفت وكالة الفضاء الأمريكية عن الإجابات على التحدي في 10 ديسمبر، أي قبل يوم واحد من عودة "أوريون" إلى الأرض والهبوط في المحيط الهادئ.

وبينما حملت الكبسولة معها لعبة "شون ذا شيب" و"سنوبي" وأربعة شخصيات ليغو صغيرة و245 دبوسا فضيا إلى جانب دميتين ترتديان بدلات فضاء برتقالية، إلى جانب عرض تقني يستخدم المساعد الصوتي "ألكسا" التابع لشركة "أمازون"، تضمنت مقصورة الطاقم خمس رسائل مخفية أيضا، وبعض التكريمات السرية.

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وكان الطائر الأحمر الموجود في الجزء العلوي الأيمن من المقصورة، بمثابة إحياء لذكرى مارك جيير، مدير برنامج "أوريون" السابق ومدير مركز جونسون للفضاء، والذي توفي في عام 2021.

ويمثل الطائر فريق البيسبول سانت لويس كاردينالز، والذي كان جيير من أشد المعجبين به.

ويوجد فوق منطقة العرض التوضيحي لتقنية Callisto-Alexa في المنتصف بعض النقاط الغريبة. وهي في الواقع، رموز مورس والتي تحمل اسم "تشارلي" (عند قراءتها من الأسفل إلى الأعلى)، في إشارة إلى نائب مدير برنامج "أوريون" تشارلي لوندكويست، والذي توفي في في عام 2020، وكان يعمل في برنامج "أوريون" منذ عام 2008.

وأسفل Callisto-Alexa، أمام مقعد الطيار يمكن رؤية سلسلة من الأرقام تبدأ بالرمز 1. وهذه رموز البلدان لكل دولة عملت على تطوير وحدة الخدمة الأوروبية للمركبة الفضائية، وتمثل الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وفرنسا وبلجيكا والسويد والدنمارك والنرويج وإسبانيا وهولندا.

وفي مكان آخر، يمكن رصد الحروف CBAGF - على الجانب الأيمن، بجوار مقعد الطيار وأسفل إحدى النوافذ.

وتمثل CBAGF ملاحظات موسيقية لأغنية فرانك سيناترا Fly Me to the Moon عام 1964.

وأخيرا، هناك رمز ثنائي للرقم 18 أعلى مقعد الطيار. وهو يهدف إلى التعرف على تاريخ سفر ناسا إلى القمر مع برنامج أبولو والاحتفال بعودة مركبة فضائية بشرية إلى القمر بعد أبولو 17 من جيل أرتميس.

المصدر: ذي صن