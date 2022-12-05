تفوح منها رائحة اللحم المتحلل.. رصد "زهرة الجثة" العملاقة في إندونيسيا (صور + فيديو)

رُصدت زهرة نبات "الرافليسيا الأرنولدية" التي تعرف بـ"زهرة الجثة" في إحدى قرى إندونيسيا.

وباتت زهرة من هذا النوع ظهرت في قرية بالوبواه التابعة لمدينة أجامـ قبلة للزوار المهتمين.

ويتميز هذا النبات بأنه ينتج أضخم زهرة في العالم حيث يصل قطر الزهرة لمتر ووزنها لـ 11 كغ، وتفوح منها رائحة اللحم المتحلل ولذلك يطلق عليها الأهالي اسم "زهرة الجثة".

وتعد "زهرة رافليسيا" واحدة من أندر النباتات في العالم لصعوبة عملية التلقيح، وليس من السهل العثور عليها ورؤيتها مزهرة في الغابات المطيرة حيث تستوطن.

رصد "زهرة الجثة" العملاقة في إندونيسيا



رُصدت زهرة نبات "الرافليسيا الأرنولدية" التي تعرف بـ"زهرة الجثة" في إحدى قرى إندونيسيا.https://t.co/jY0stYGbqZpic.twitter.com/Gx97o5VhCL — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) December 4, 2022

زهرة الجثة.. أضخم زهرة في العالم تُزين الحديقة النباتية الوطنية في بكين، بارتفاع إزهار يبلغ 1.68 متر، وهي نبتة نادرة ومهددة بالانقراض، ويعود أصلها إلى الأدغال الاستوائية في سومطرة في غرب إندونيسيا، ويصل أطولها إلى ما يزيد على 3 أمتار.#منوعات#رادار_نيوز#مرآة_الخبرpic.twitter.com/DYc34hKKCw — radaar news - رادار نيوز (@Radaar__news) July 25, 2022

المصدر: الأناضول