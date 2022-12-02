عمرها 202 مليون سنة.. اكتشاف بقايا سحلية من العصور السحيقة في بريطانيا

اكتشف العلماء بقايا سحلية قديمة لم تكن معروفة من قبل في أقبية متحف التاريخ الطبيعي في لندن، يقدر عمرها بـ202 مليون سنة، في حين أن أقدم سحلية مكتشفة كان عمرها 180 مليون سنة.

ويمثل هذا الاكتشاف الذي أعلن عنه الجمعة المكتب الصحفي لجامعة بريستول البريطانية البقايا الأقدم لهذه المجموعة من الزواحف.

وقال مايكل بينتون، الأستاذ في جامعة بريستول "لقد بات اكتشاف هذه الحفرية حدثا مهما جدا لعلم الحفريات، لأنه يعطي إزاحة زمنية للتقديرات السابقة لظهور السحالي الأولى إلى ما يقرب من 30 مليون سنة في عمق الماضي.

وأضاف بينتون: "في ذلك الوقت، أعيد بناء النظم البيئية للأرض بشكل جذري، مما أدى إلى ظهور العديد من المجموعات الموجودة من النباتات والحيوانات".

ووفقا لعلماء الحفريات الحاليين، ظهرت أول ليبيدوصورات، وهي مجموعة كبيرة من الزواحف، والتي تشمل السحالي الحديثة والحرباء على الأرض في منتصف العصر الجوراسي، منذ حوالي 180-170 مليون سنة

واكتشف البروفيسور بنتون وزملاؤه بشكل غير متوقع أن السحالي ظهرت على الأرض في وقت أبكر بكثير مما افترضه علماء الحفريات. قاموا بهذا الاكتشاف أثناء دراسة الحفريات من نهاية العصر الترياسي، والتي تم تخزينها في أقبية المتاحف المختلفة في المملكة المتحدة، بما في ذلك متحف التاريخ الطبيعي في لندن ، أحد أقدم المؤسسات من نوعها في العالم.

أقدم سحلية الأرض

أثناء فهرسة هذه الحفريات، صادف العلماء صندوقا به آثار لعظام الزواحف القديمة، والتي صنفها القيمون على متحف التاريخ الطبيعي في لندن على أنها ما يسمى بالكليفوصورات، وهي زواحف قديمة برأس منقار لم تكن قريبة من الديناصورات أو الليبيدوصورات. وقد تمت دراستها في الماضي لذلك لم تجذب انتباه العلماء لأكثر من 70 عاما.

عندما قام البروفيسور بنتون وزملاؤه بتنوير عدة أجزاء من جماجم الزواحف من مخازن متحف التاريخ الطبيعي في لندن باستخدام ماسح التصوير المقطعي المحوسب، وجدوا أن هذه الزواحف لم تكن في الواقع كليفوصورات. وإنما هي ليبيدوصورات قديمة وبدائية عاشت على الأرض منذ أكثر من 202 مليون سنة.

ووفقا للباحثين، هذا الاسم يمثل تاريخ اكتشاف أقدم سحلية على الأرض، وقد كانت مفترسا نشطا قادرا على اصطياد الحيوانات الصغيرة الأخرى بسرعة.

ويدفع هذا الاكتشاف يدفع وقت ظهور السحالي بنحو 30 مليون سنة إلى الماضي ويشير إلى أن أسلافهم ظهروا في وقت واحد تقريبا مع الديناصورات الأولى والزواحف الأخرى.

المصدر: تاس