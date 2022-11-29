جمهورية ياكوتيا الروسية تنظم مسابقة جمال بين الأبقار و"ميتشي" تنال اللقب

فازت بقرة بالغة من العمر 4 أشهر تدعى (ميتشي) في مسابقة الصور الفوتوغرافية الرابعة لجمال الأبقار، وحصلت على علبة ألمنيوم سعتها 40 لترا.

أفادت بذلك، يفدوكيا أرجاكوفا، المدير الفني لدار الإبداع الشعبي "آريك – برودنيكوف" في جمهورية ياكوتيا بشمال شرق روسيا.

وحسب، أرجاكوفا، فإن أول مسابقة من هذا النوع أقيمت عام 2019 في قرية (تيليه – ديرينغ ) الصغيرة بجمهورية ياكوتيا الروسية. وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد المزارع في روسيا. وحددت لجنة التحكيم آنذاك أجمل بقرة عن طريق التصويت بين سكان القرية الذين حضروا إلى النادي.

وكانت قد نشرت مسابقة جمال الأبقار عام 2020 على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي بسبب الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بتفشي وباء فيروس كورونا.

وأراد منظمو الفعالية عام 2021 أن تقام مسابقة جمال الأبقار على مستوى كل روسيا. لكن الأمر اقتصر على إقامة مسابقة محلية فاز فيها عجلان توأمان من منطقة (تاتينسكى ) في ياكوتيا.

وحصلت لجنة التحكيم في مسابقة الجمال الرابعة (عام 2022) على عدد كبير من الصور الفوتوغرافية الواردة من مختلف مناطق الجمهورية، وشارك في التصويت عشرات الآلاف من مستخدمي الشبكات الاجتماعية في ياكوتيا. ففازت بجائزة العام الجاري بقرة (ميتشي) البالغة من العمر 4 أشهر وحصلت على علبة ألمنيوم بسعة 40 لترا وحوض بلاستيكي للسماد.

المصدر: نوفوستي