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كلب ألماني ينقذ طفلا من هجوم قاتل (فيديو)

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كلب ألماني ينقذ طفلا من هجوم قاتل (فيديو)
كلب من فصيلة الراعي الألماني
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رصدت كاميرات المراقبة موقفا بطوليا لكلب من فصيلة "الراعي الألماني" وهو ينقذ طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات من هجوم قاتل.

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ويظهر الفيديو الراعي الألماني "تانك" وهو يحمي صبيا صغيرا كان يلعب في حديقة منزله الأمامية جنوب فلوريدا، من هجوم كلب جاره الشرس، من فصيلة "بيتبول" ذي الأنف الأزرق.

وطبقا لوالد الطفل، فقد انطلق كلب الجيران راكضا نحو ابنه، وبسرعة بديهة، شعر "تانك"، حيوان العائلة الأليف البالغ من العمر عاما واحدا، أن صديقه الطفل في خطر، فاندفع نحوه مسرعا وحماه من الأذى، ثم اندفع لمواجهة كلب الجيران.

وجرى الطفل لاحقا نحو والده باكيا، بينما حاول الأخير الركض نحو الكلبين لفض "شجار الجيران". ونشر الوالد لاحقا فيديو الواقعة، الذي حصد انتشارا كبيرا وإشادات عديدة بالكلب الألماني.

المصدر: ديلي ميل

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