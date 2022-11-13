صحيفة سورية: مواطنون يشتكون ارتفاع الأسعار رغم وعود الحكومة بخفضها وأطباق شعبية باتت تثقل الكاهل

نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مواطنين سوريين شكواهم من ارتفاع اسعار المواد الغذائية على الرغم من وعود وزارة التجارة الداخلية بخفضها.

وتقول الصحيفة أن "الكثير من الأطباق تختفي عن موائد السوريين.. بل تعداها إلى أبسط الوجبات الشعبية.

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وضربت الصحيفة مثالا طبق "المجدرة" الشعبي السائد في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق، وجوارها أيضا، فأصبح اليوم يقتطع حصة تعتبر كبيرة جدا قياسا بمتوسط الدخل عند أغلب السوريين.

وقال مواطنون التقت بهم "الوطن" في تعليقهم على وعود "حماية المستهلك": "الكلام شيء والواقع شيء آخر، والعبرة في الأسواق، فطبخة مجدّرة صارت تكلف أكثر من 10 آلاف ليرة".

يُشار إلى أن مكونات المجدّرة الأساسية هي العدس والبرغل، وهي شبيهة بالطبق المصري "الكُشري".

المصدر: الوطن السورية