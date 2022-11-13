بسبب أطول امرأة في العالم.. شركة طيران تزيل 6 مقاعد من متن الطائرة (صور)

تمكنت أطول امرأة في العالم من السفر لأول مرة في حياتها بفضل شركة الخطوط الجوية التركية، التي أزالت 6 مقاعد من متن الطائرة لتركيب نقالة لهذه السيدة الشابة.

والشابة التركية، رميسة جيلجي، البالغة من العمر 25 عاما، هي أطول امرأة في العالم، حيث يبلغ طولها 2.15 متر، بسبب إصابتها بمتلازمة ويفر، وهو مرض يتسبب بتسارع النمو، بما في ذلك العظام.

وعادة ما تجبر رميسة على استخدام كرسي متحرك أو مشاية، وبسبب حجمها الكبير، لم تتمكن من السفر من قبل. وحتى عندما كانت طفلة، كانت أكبر من أن تتسع لمقاعد الطائرة.

واستقلت رميسة أول رحلة طيران لها متوجهة من اسطنبول إلى سان فرانسيسكو بأمريكا.

المصدر: "Demotivateur"