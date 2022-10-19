العثور على ثعبان على متن رحلة جوية أمريكية

في واقعة غريبة أثارت اضطرابا كبيرا على متن طائرة أمريكية، تفاجأ الركاب في درجة رجال الأعمال بظهور ثعبان على متن الطائرة التي كانت في نهاية رحلتها من فلوريدا إلى نيوجيرسي.

وقد ظهر الثعبان بعد وقت قصير من هبوط الطائرة في مطار نيويورك ليبيرتي الدولي، وتبين أنه من نوع "غرطر" غير السام الذي يتراوح طوله بين 50 و75 سنتمترا، وفقا لهيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الموانئ، شيريل آن ألبيز، إن مسؤولي السيطرة على الحيوانات في المطار وأفرادا من شرطة الهيئة كانوا في انتظار الطائرة عند البوابة وأخذوا الثعبان، الذي أطلق لاحقا في البرية.

وأضافت أنه لم تقع إصابات ولم يؤثر الحادث على عمليات المطار، لافتة إلى أن الطائرة غادرت نيويورك في وقت لاحق.

هذا ولم يشر أحد من الأطراف المعنية إلى كيفية صعود الثعبان على متن رحلة طيران تجارية.

المصدر: cbs news