متظاهرات يلقين صلصة الطماطم على لوحة تزيد قيمتها عن 82.9 مليون دولار لفان غوخ

ألقى نشطاء حماية البيئة حساء الطماطم فوق لوحة "عباد الشمس" الشهيرة للرسام الهولندي فنسنت فان غوخ، المعروضة في المعرض الوطني بلندن.

ودخلت فتاتان إلى غرفة العرض في ميدان ترافالغار في الساعة 11 صباح يوم الجمعة 14 أكتوبر، وألقتا صلصلة الطماطم من علبتين من العلامة التجارية الشهيرة "هاينز" على اللوحة التي تعود إلى عام 1888، والمحمية بالزجاج في المعرض، قبل لصق أيديهن على الجدار.

“What is worth more, art or life? … are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people?”@JustStop_Oil’s activists explain their action pic.twitter.com/mGNZIO6RbK — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على "تويتر" اليوم المتظاهرتين، التابعتين لائتلاف Just Stop Oil، وهن يلصقن أيديهن بجدار المعرض أسفل اللوحة، حيث قالت إحداهن: ما القيّم أكثر، الفن أم الحياة؟ هل تستحق أكثر من الطعام، أكثر من العدالة؟ هل أنتم أكثر قلقا بشأن حماية لوحة أو حماية كوكبنا والناس؟".

🌻🥫 BREAKING: SOUP THROWN ON VAN GOGH’S ‘SUNFLOWERS’ 🥫🌻



🖼 Is art worth more than life? More than food? More than justice?



🛢 The cost of living crisis and climate crisis is driven by oil and gas.#FreeLouis#FreeJosh#CivilResistance#A22Network#JustStopOil#NoNewOilpic.twitter.com/18T2zSP2ws — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 14, 2022

وتابعت الناشطة البيئية، فيبي بلامر (21 عاما): "أزمة تكلفة المعيشة جزء من تكلفة أزمة النفط. لا يمكن لملايين الأسر التي تعاني من البرد والجوع تحمل تكلفة الوقود".

وأضفن وهن يلوحن بعلبة من حساء طماطم "هاينز": "لا يمكنهم حتى تسخين علبة حساء".

وقالت المتظاهر آنا هولاند (20 عاما): "ستضطر العائلات البريطانية للاختيار بين التدفئة أو تناول الطعام هذا الشتاء، حيث تجني شركات الوقود الأحفوري أرباحا قياسية".

Mad I got to see one of these events happen in person. Tin of beans thrown on Van Gogh’s sunflowers at the National Gallery in London. #juststopoilpic.twitter.com/tIV499AswH — Ro Carey (@RonanCareless) October 14, 2022

وغردت Just Stop Oil، وهي ائتلاف من مجموعات تعمل معا لضمان التزام الحكومة بوقف إصدار تراخيص الوقود الأحفوري الجديد وإنتاجه: "حان الوقت للتصعيد والدفاع عن الصواب".

وتسبب نشطاء Just Stop Oil في إحداث اضطراب في العاصمة البريطانية بشكل يومي منذ بداية الشهر.

وجاء هذا الحدث في اليوم الرابع عشر من المظاهرات المرتبطة بالحركة التي تطالب الحكومة بوقف جميع تراخيص النفط والغاز الجديدة.

وقالت شرطة العاصمة إن الضباط وصلوا بسرعة إلى مكان الحادث وتم إلقاء القبض على المتظاهرتين بسبب الأضرار الجنائية والتعدي الجسيم على ممتلكات الغير.

ويشار إلى أن لوحة "عباد الشمس" من أشهر اللوحات التي رسمها فان غوخ، وهي واحدة من سلسة لوحات الحياة الساكنة للرسام الهولندى، وتبلغ قيمتها أكثر من 82.9 مليون دولار.

المصدر: إندبندنت