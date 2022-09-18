فرنسي يبلغ من العمر 60 يتسلق ناطحة سحاب في باريس... ( فيديو)

صعد متسلق منفرد حر يوصف نفسه بـ "الرجل العنكبوت الفرنسي" ناطحة سحاب مكونة من 48 طابقا في باريس، محققا الهدف الذي حدده لنفسه بمجرد بلوغه سن الستين.

وتسلق ألان روبرت العديد من أعلى المباني في العالم، غالبا بدون إذن، كان روبرت يرتدي ملابس حمراء ورفع ذراعيه عاليا عندما وصل إلى قمة مبنى توتال الذي يبلغ ارتفاعه 187 مترا (613 قدما)، والذي يعلو فوق منطقة لا ديفينس التجارية بالعاصمة الفرنسية.

وقال روبرت:"أريد أن أرسل للناس رسالة مفادها أن كونك في الستين من العمر ليس شيئا، لا يزال بإمكانك ممارسة الرياضة، والنشاط، والقيام بأشياء رائعة".

وأضاف:"لقد وعدت نفسي منذ عدة سنوات أنه عندما أبلغ 60 عاما، سأصعد هذا البرج مرة أخرى لأن 60 عاما ترمز إلى سن التقاعد في فرنسا واعتقدت أنها كانت لمسة لطيفة."

وكان روبرت الذي أراد أيضا استخدام التسلق لزيادة الوعي حول الحاجة إلى العمل المناخي، قد صعد بالفعل في جولة توتال في مناسبات عديدة.

وبدأ التسلق في عام 1975، حيث تدرب على المنحدرات بالقرب من مسقط رأسه في فالنسيا في جنوب فرنسا، بدأ التسلق بمفرده في عام 1977 وسرعان ما أصبح من كبار المتسلقين، ومنذ ذلك الحين، تسلق أكثر من 150 مبنى شاهقا حول العالم بما في ذلك برج خليفة في دبي، أطول مبنى في العالم، برج إيفل وجسر غولدن غيت في سان فرانسيسكو.

وتم اعتقاله عدة مرات، ويتسلق بدون حزام مستخدما يديه فقط، وزوجا من أحذية التسلق، وكيسا من مسحوق الطباشير لإزالة العرق.

في أكتوبر 2018 ألقي القبض عليه بعد تسلق برج سيلز فورس الذي يبلغ ارتفاعه 202 مترا (662 قدما) في لندن، "برج هيرون سابقا" بدون حبل أو معدات أمان أخرى، وفي سبتمبر 2019 اعتقلت الشرطة الألمانية روبرت بعد تسلق مبنى شاهق في فرانكفورت.

واستغرق 20 دقيقة لتسلق مبنى سكايبر الذي يبلغ ارتفاعه 153 مترا (502 قدما) في قلب العاصمة المالية لألمانيا، عندما كان يبلغ من العمر.

يُصنف روبرت من بين أعظم المتسلقين في التاريخ وادعى أن تركيزه على الليزر هو سر قدراته، وقال روبرت في نيسان: "في لعبتي هناك حياة في جانب، والموت من جانب آخر، الاختيار بسيط "إما الخوف أو التركيز".

المصدر:theguardian