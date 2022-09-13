برج إيفل يطفئ أضواءه ترشيدا للطاقة

اقترحت عمدة باريس آن هيدالغو تقصير وقت إضاءة برج إيفل في المساء ساعة وخمس عشرة دقيقة، ومن المتوقع أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ هذا الخريف.

ويُضاء برج إيفل حاليا بعد حلول الظلام حتى الساعة 1 صباحا بواسطة نظام إضاءة متطور يمنحه توهجا ذهبيا، ويومض النصب التذكاري لمدة خمس دقائق على مدار الساعة من حلول الظلام بفضل 20000 مصباح وامض.

وبحسب صحيفة le parisien من المتوقع أن يقترح مجلس المدينة أن يظلم البرج الذي يعد من أكثر المعالم زيارة في العالم في الساعة 11.45 مساء عند مغادرة الزائرين النهائيين، وذلك في خطوة لترشيد استهلاك الطاقة في ظل أزمة الطاقة الأوربية.

ولم يتخذ القرار النهائي في الإجراء الذي اقترحته آن هيدالغو. وقالت الشركة العاملة في برج إيفل يوم السبت، يمكن أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بسرعة.

وقال جان فرانسوا مارتينز، رئيس إدارة البرج: "يبدو أن استخدام الإضاءة عندما تحتاجها حقا طريقة جيدة بالنسبة لي، لا يزال الهدف اقتصاديا إلى حد ما، ولكن قبل كل شيء سيكون مثالا يحتذى به، للمشاركة في زيادة الوعي والتعبئة".

المصدر:leparisien