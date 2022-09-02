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قائد طائرة يوجه تهديدا للمسافرين بعد تبادل صور عارية (فيديو)

متفرقات

قائد طائرة يوجه تهديدا للمسافرين بعد تبادل صور عارية (فيديو)
ساوث ويست إيرلاينز
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انتشر مقطع فيديو لطيار في شركة "ساوث ويست إيرلاينز" وهو يهدد بإلغاء الرحلة بعد أن أبلغ مسافرون أن أحد الركاب استخدم خاصية "AirDrop" في أجهزة أبل لإرسال صور عارية لبقية المسافرين.

وقال الطيار: "اربطوا أحزمتكم وأوقفوا إرسال الصور العارية"، وذلك قبيل إقلاع رحلة كانت متجهة من هيوستن إلى كابو في سان لوكاس.

وأضاف: "هذه هي الصفقة، إذا استمر ما يحدث الآن سأضطر للعودة إلى البوابة، وسيتعين على الجميع المغادرة، وسندخل الأمن وستنتهي عطلتكم. لذا يا رفاق، أيا كان معنى "Airdrop"، توقفوا عن إرسال الصور العارية، ولنوصلكم إلى كابو".

وانتهى الأمر بهذه الطريقة، حيث التزم الجميع بالتصرف السليم، وتوقف الشخص عن إرسال الصور.

المصدر: "nbcnews"

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