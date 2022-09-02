قائد طائرة يوجه تهديدا للمسافرين بعد تبادل صور عارية (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لطيار في شركة "ساوث ويست إيرلاينز" وهو يهدد بإلغاء الرحلة بعد أن أبلغ مسافرون أن أحد الركاب استخدم خاصية "AirDrop" في أجهزة أبل لإرسال صور عارية لبقية المسافرين.

وقال الطيار: "اربطوا أحزمتكم وأوقفوا إرسال الصور العارية"، وذلك قبيل إقلاع رحلة كانت متجهة من هيوستن إلى كابو في سان لوكاس.

Southwest Airlines pilot threatens to turn plane around if passengers don’t stop airdropping him nudes pic.twitter.com/VTnOHLhYkz — No Jumper (@nojumper) August 30, 2022

وأضاف: "هذه هي الصفقة، إذا استمر ما يحدث الآن سأضطر للعودة إلى البوابة، وسيتعين على الجميع المغادرة، وسندخل الأمن وستنتهي عطلتكم. لذا يا رفاق، أيا كان معنى "Airdrop"، توقفوا عن إرسال الصور العارية، ولنوصلكم إلى كابو".

وانتهى الأمر بهذه الطريقة، حيث التزم الجميع بالتصرف السليم، وتوقف الشخص عن إرسال الصور.

المصدر: "nbcnews"