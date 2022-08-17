جرو يجسد مجددا مثلا ساطعا في الإخلاص والوفاء

انتظر جرو من فصيلة "هاسكي" لمدة ثلاثة أسابيع في مطار خاباروفسك جنوب شرق روسيا، أصحابه الذين سافروا بعيدا في إجازة.

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وعلى تفانيه وإخلاصه في انتظار مالكيه، أطلق عليه العاملون في الميناء الجوي الروسي لقب "هاتشيكو"، الكلب الذي تحول لأسطورة في الوفاء والإخلاص.

واشتهر "هاتشيكو" وهو من سلالة "أكيتا اينو" المعروفة بوفائها الشديد لأصحابها. ونالت السلالة شهرة كبيرة في اليابان ثلاثينات القرن الماضي.

وحين كان "هاتشيكو" جروا يبلغ من العمر 18 شهرا فقط توفي صاحبه، وهو أستاذ في جامعة طوكيو أثناء العمل، فيما استمر الكلب المخلص في انتظار عودة صاحبه من العمل لمدة 9 أعوام كاملة في محطة شيبويا بطوكيو.

أما الجرو الجديد الوفي فيبلغ من العمر ثمانية أشهر، وقد لفت وجوده في ساحة محطة مطار خاباروفسك الأنظار، فحاول العاملون رعايته ومعرفة أصحابه وإعادته إليهم.

كان هذا الكلب الصغير يأتي كل يوم إلى المحطة ويتجول يودع المسافرين ويستقبل الواصلين من الركاب باحثا عن أصحابه، ومكث على هذا الحال 3 أسابيع، وبعد جهد تمكن العاملون من معرفة أصحابه وتواصلوا معهم.

وتبين أن أصحاب الجرو تركوه عند سفرهم برعاية الجيران، لكنه لم يتحمل فراقهم وهرب بحثا عنهم، وساقته أقدامه، لمحاسن الصدف، إلى محطة مطار المدينة.

ويقول العاملون في مطار خاباروفسك إنهم أعادوا الجرو الوفي إلى أصحابه، وأنهم يتواصلون بهم بين الحين والآخر، وأن الجرو يظهر في مقطع فيديو من منزله، سعيدا فرحا بعودته إلى أصحابه واجتماعه مجددا بهم.

المصدر: نوفوستي