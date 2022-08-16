السعودية.. الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن ولادة أنثيين من النمر العربي (صور + فيديو)

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا شمال غرب السعودية ولادة أنثيين من النمر العربي، مؤكدة مساعي الهيئة نحو تحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية وحماية النمر العربي من الانقراض.

وولدت النمرتان في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، الذي يمثل أحد برامج الأسر والإكثار التي تسعى إلى زيادة عدد النمور العربية، وإعادة توطينها في الحياة البرية.

ويعد النمر العربي أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، حيث لا تتجاوز أعداده اليوم 200 نمر، نتيجة فقدان موائلها الطبيعية والصيد الجائر على مدى السنوات الماضية.

وتشمل استراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا للمحافظة على "النمر العربي"، مجموعة متنوعة من المبادرات، بما في ذلك التوسع في برنامج الإكثار عبر افتتاح "مركز النمر العربي" بمحمية شرعان الطبيعية، إلى جانب إنشاء "صندوق النمر العربي" الذي خصصت له الهيئة الملكية 25 مليون دولار.

ووقعت الهيئة كذلك عددا من الشراكات منها الشراكة مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وشراكة مع منظمة "بانثيرا"، كذلك مع منظمة "كاتموسفير".

وتهدف الهيئة الملكية من خلال استراتيجيتها إلى الحفاظ على النمر العربي وحمايته من الانقراض بهدف إعادة تأهيل النظم البيئية تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، كذلك تأهيل البيئة الطبيعية مع ما يتماشى مع الأهداف الوطنية ومن ذلك مبادرة "السعودية الخضراء"، لتصبح 80% من مساحة العلا محميات طبيعية.

وتمضي الهيئة الملكية لمحافظة العلا قدما في تحقيق استراتيجيتها الخاصة بالنمر العربي والتي تشمل جوانب مجتمعية متعددة، منها تدريب عدد من أبناء وبنات الوطن في العلا على مهمات تدعم صون المحميات الطبيعة.

وتعد العلا موطنا أصليا عبر التاريخ للنمر العربي، حيث تعكس ذلك النقوش الصخرية في مواقع متعددة في المحافظة، وينعكس جليا في مرتكزات استراتيجية الهيئة العناية بالبيئة والطبيعة، والعناية بالتراث والآثار، مما يجعل العلا أكبر متحف حي في العالم.

ولادة "أنثيين" من ⁧#النمر_العربي⁩ المهدد بالانقراض

في خطوة تؤكد مساعي ⁦@RCU_SA⁩ لتحقيق مستهدفاتها في تأهيل النظم البيئية في ⁧محافظة العلا#سعوديون⁩ pic.twitter.com/tBKBT59T11 — Saudis | سعوديّون (@saudis) August 16, 2022

نعزز آمالنا بخطوات عملية.. حيث نحتفي مجددًا بولادة "أنثيين" من #النمر_العربي وذلك ضمن جهودنا لتحقيق مستهدفاتنا في استعادة التوازن الطبيعي في #العلا. pic.twitter.com/11vZJe3v5t — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) August 16, 2022

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية