الولايات المتحدة.. 10 وفيات بحريق اندلع بمنزل في بنسلفانيا

أعلنت شرطة ولاية بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة أن 10 أشخاص بينهم 3 أطفال ، لقوا حتفهم الجمعة عندما اندلع حريق في أحد منازل الولاية.

وقالت الشرطة في بيان إن الحريق اندلع في ساعات الصباح الباكر في "نيسكوبيك"، وهي بلدة في شمال شرق الولاية.

وقالت إن أعمار الأطفال الثلاثة المتوفين تتراوح بين خمسة وستة وسبع سنوات.

وتراوحت أعمار الضحايا الآخرين بين 19 و 79 عاما ، فيما ونجا ثلاثة أشخاص من الحريق.

وقالت الشرطة ان "المنزل دمرته النيران تماما".

وأظهرت صور نقلتها وسائل إعلام أمريكية الجدران المتفحمة للمنزل المؤلف من طابقين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رجل الإطفاء هارولد بيكر والذي كان أول من حضر لموقع الحادث، على صلة بثمانية من الضحايا العشرة، حيث فقد ولديه والذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 22 عامًا.

المصدر: ا ف ب