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العلماء يحددون ألطف رائحة في العالم

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العلماء يحددون ألطف رائحة في العالم
ar.wikipedia.org/
زهرة الفانيليا
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يعتبر الخبراء رائحة الفانيليا، ألطف رائحة في العالم.

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وتشير مجلة Current Biology، إلى أن الخبراء يعتبرون رائحة الفانيليا ألطف الروائح في العالم، تليها في المرتبة الثانية رائحة إيثيل بوتيرات (مركب كيميائي) التي تشبه رائحة الخوخ. وأن رائحة حمض الأزوفاليريك التي توجد في بعض الأطعمة مثل الجبن وحليب الصويا وعصير التفاح وفي عرق القدمين، هي الرائحة الكريهة.

وتفيد المجلة، إلى أن الخبراء توصلوا إلى هذه النتائج من دراسة شملت 235 شخصا يمثلون مختلف المجموعات العرقية.

واتضح للعلماء أيضا أنه ليس للمستوى الثقافي أي تأثير في اختيار الروائح. لأن هذه المسالة مرتبطة ببنية الجزيئات والتفضيل الشخصي، الذي قد يكون مرتبطا بالوراثة ومستوى التعليم.

ووفقا للباحثين، قد يكون أحد الأسباب المحتملة التي تجعل الإنسان العاقل يعتبر بعض الروائح أكثر متعة من غيرها هو أنها زادت من فرص البقاء على قيد الحياة أثناء التطور.

المصدر: نوفوستي

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