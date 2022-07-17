مقاضاة شركة تنتج حلوى شهيرة بسبب مادة "غير قابلة للاستخدام البشري"

ورد في دعوى قضائية جديدة أن استهلاك حلوى Skittles، قد يسبب تلف الدماغ، وآفات الكبد.

وجاء في الدعوى أن حلوى غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب استخدامها لمادة سمية معروفة كانت قد أعلنت الشركة أنها ستتوقف عن استخدامها سابقا.

وكشفت وثائق المحكمة أنه جاء في دعوى التي تم رفعها من قبل Jenile Thames أن شركة Mars Candy ، التي تصنع الحلوى الملونة، حنثت بوعد عام 2016 بالتوقف عن استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم وهي مادة مضافة غذائية تستخدم أيضا في الطلاء والمواد اللاصقة والبلاستيك ومواد التسقيف، وتم حظر استخدامها مؤخرا في الغذاء من قبل الاتحاد الأوروبي.

بينما لم تعلق شركة Marsعلى الدعوى القضائية، أخبرت الشركة TODAY أن استخدامها لثاني أكسيد التيتانيوم "يتوافق مع لائحة إدارة الغذاء والدواء."

وتزعم الدعوى أن الأشخاص الذين يأكلون Skittles "يتعرضون لخطر متزايد من مجموعة من الآثار الصحية التي لم يكونوا على دراية بها بسبب السمية الجينية، وهي قدرة مادة كيميائية على تغيير الحمض النووي."

وتستمر الدعوى في الادعاء بأن الشركة "على علم منذ فترة طويلة بالمشاكل الصحية التي يسببها" ثاني أكسيد التيتانيوم، بل إنها قالت قبل سنوات إنها ستعمل على التخلص التدريجي من المكون الكيميائي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه هيئة سلامة الأغذية الأوروبية أن ثاني أكسيد التيتانيوم "لا يمكن اعتباره آمنا للاستهلاك".

وقد أدى ذلك إلى قيام دول مثل فرنسا بحظر السم، مما دفع شركة Mars، Inc للرد والقول إنها ستلتزم بالقانون الجديد، كما تقول أوراق المحكمة، ومع ذلك ، استمرت الشركة في استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في الولايات المتحدة وفشلت في "إبلاغ المستهلكين بالآثار المترتبة على استهلاك المادة السامة" ، وفقا للدعوى القضائية.

يخلص Thames إلى أنه لم يكن ليستخدم Skittles إذا تم توضيح أن المنتج يحتوي على TiO2، ولكن من الصعب قراءة الملصق.

بدلا من ذلك يعتمد المدعى عليه على قائمة المكونات التي يتم توفيرها بطباعة صغيرة على الجزء الخلفي من المنتجات، والتي أصبحت قراءتها أكثر صعوبة بسبب عدم وجود تباين في اللون بين الخط والتعبئة، كما هو موضح أدناه بطريقة التي يشاهد فيها المستهلكون عادة المنتج في المتجر بحسب الدعوى

ذكرت TODAY أن Thames تسعى للحصول على تعويضات غير محددة عن الاحتيال وانتهاكات قوانين حماية المستهلك في كاليفورنيا.

المصدر: the-sun