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لحظة تفجير معلم غامض نقشت عليه وصايا للناجين من "نهاية العالم" (فيديو)

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لحظة تفجير معلم غامض نقشت عليه وصايا للناجين من
تفجير معلم غامض نقشت عليه وصايا للناجين من "نهاية العالم"
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أثار مكتب التحقيقات في جورجيا الأمريكية أو ما يعرف باسم "GBI" جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو لحظة تدمير معلم غامض يحتوي على وصايا منحوتة على ألواح حجرية.

يذكر أن الألواح التي يطلق عليها اسم ألواج جورجيا الإرشادية، هي سلسلة من ألواح الغرانيت التي يبلغ ارتفاعها حوالي 20 قدما نقشت عليها سلسلة من التحذيرات بشأن "عصر العقل" في المستقبل، وصفت بأنها "ستونهنغ الأمريكية"وهي عبارة عن قطعة فلكية معقدة، تزن 120 طنا من بقايا الحرب الباردة، تم بناؤها لتعليم الناجين من "نهاية العالم" التي يخشى الرجل الغامض الذي بناها أنها قريبة جدا.

ونقشت الألواح الرأسية الأربعة التي تهيمن على الأحجار الإرشادية في الخلف والأمام مع مبادئ كريستيان العشرة، كل جانب بلغة حديثة مختلفة، وتم نقش التتويج في أبجديات الحضارات البشرية المبكرة الهيروغليفية المصرية، والكتابة المسمارية البابلية، والسنسكريتية، واليونانية الكلاسيكية.

ويحتوي العمود المركزي على فتحة يمكن من خلالها ملاحظة عبور الشمس طوال الفصول، بينما يركز الثقب الأعلى على نجم الشمال، وهناك ثقب آخر في حجر التتويج يركز شعاعا من ضوء الشمس على العمود المركزي عند الظهيرة.

وستسمح هذه الميزات للناجين من نهاية العالم المخيفة لكريستيان بإعادة إنتاج ثلاثة من الأدوات الأساسية للحضارة: التقويم والساعة والبوصلة.

المصدر: CNN

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