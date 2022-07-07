لحظة تفجير معلم غامض نقشت عليه وصايا للناجين من "نهاية العالم" (فيديو)

أثار مكتب التحقيقات في جورجيا الأمريكية أو ما يعرف باسم "GBI" جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو لحظة تدمير معلم غامض يحتوي على وصايا منحوتة على ألواح حجرية.

يذكر أن الألواح التي يطلق عليها اسم ألواج جورجيا الإرشادية، هي سلسلة من ألواح الغرانيت التي يبلغ ارتفاعها حوالي 20 قدما نقشت عليها سلسلة من التحذيرات بشأن "عصر العقل" في المستقبل، وصفت بأنها "ستونهنغ الأمريكية"وهي عبارة عن قطعة فلكية معقدة، تزن 120 طنا من بقايا الحرب الباردة، تم بناؤها لتعليم الناجين من "نهاية العالم" التي يخشى الرجل الغامض الذي بناها أنها قريبة جدا.

(1/3) The GBI is releasing surveillance video from this morning’s explosion that destroyed the Georgia Guidestones. pic.twitter.com/Vo3RyjDxdN — GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) July 6, 2022

هذه الصور الأولية لإنفجار مجهول

لصخرة وصايا الشيطان العشر كما يسميها البعض

والتى تم تهديمها في اليوم الثاني بعد الإنفجار في ولاية جورجيا الأمريكية

اول وصية شيطانية

خفضوا عدد البشر الى ٥٠٠ مليون

(يعني الشيطان يطالب بإبادة جماعية ل ٧ مليار إنسان) pic.twitter.com/8YA7zP4u1V — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) July 7, 2022

ونقشت الألواح الرأسية الأربعة التي تهيمن على الأحجار الإرشادية في الخلف والأمام مع مبادئ كريستيان العشرة، كل جانب بلغة حديثة مختلفة، وتم نقش التتويج في أبجديات الحضارات البشرية المبكرة الهيروغليفية المصرية، والكتابة المسمارية البابلية، والسنسكريتية، واليونانية الكلاسيكية.

ويحتوي العمود المركزي على فتحة يمكن من خلالها ملاحظة عبور الشمس طوال الفصول، بينما يركز الثقب الأعلى على نجم الشمال، وهناك ثقب آخر في حجر التتويج يركز شعاعا من ضوء الشمس على العمود المركزي عند الظهيرة.

وستسمح هذه الميزات للناجين من نهاية العالم المخيفة لكريستيان بإعادة إنتاج ثلاثة من الأدوات الأساسية للحضارة: التقويم والساعة والبوصلة.

النصب تم تمديره جزئياً عبر مواد متفجرة وسقط لوح واحد فقط.



اللغات على اللوح الذي تدمر هي (الروسية والصينية)



باقي اللغات السليمة (العربية والعبرية والسواحيلية والاسبانية والهندية والإنجليزية) pic.twitter.com/DQKvlfbQsO — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 6, 2022

المصدر: CNN