"أنا من طالبان".. مزحة تحرك طائرتين مقاتلتين وتهدد مستقبل صاحبها

ألقت السلطات الإسبانية القبض على مراهق بريطاني هدد عبر حسابه في "سناب شات" مازحا بتفجير طائرة كان على متنها مع أصدقائه.

أديتيا فيرما، (18 عاما)، قال مازحا إنه سيفجر طائرة "إيزي جيت" التي كانت في طريقها إلى جزيرة مينوركا الإسبانية، قادمة من بريطانيا، وكتب عبر حسابه: "سأفجر هذه الطائرة.. أنا من طالبان".

تلك المزحة الثقيلة أثارت الهلع، وبعد نشره التهديد، انطلقت طائرتان مقاتلتان من طراز إف 18 من قاعدة عسكرية في مدينة سرقسطة شمال إسبانيا لمرافقة طائرة "إيزي جيت"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن صاحب المزحة مراهق بريطاني من أصول هندية، وأنه لاعب "عبقري" بلعبة الشطرنج، وكانت جامعة كامبريدج المرموقة قد عرضت عليه الالتحاق بها.

ومثل فيرما الليلة الماضية أمام محكمة في إسبانيا، حيث طالب المدعي العام بأنه كلف البلاد حوالي 100 ألف دولار في علمية إقلاع طائرتين حربيتين لمعالجة التهديد الأمني.

ويواجه فيرما ، الذي وُصف في المحكمة بأنه "طالب نابغ" ، أيضا إدانة جنائية وغرامة من أربعة أرقام لتسببه بعملية استجابة أمنية من الشرطة الإسبانية ووزارة الدفاع. وإذا أدين، فقد يؤثر ذلك على طموحه للدراسة في كامبريدج.

وقبل عشر سنوات مثّل فيرما إنجلترا في بطولة العالم للشطرنج للشباب، واحتل المركز الرابع، وحصل على الكأس من قبل الأستاذ الروسي الأسطوري غاري كاسباروف. ويعتقد أنه فاز لاحقا بأربع بطولات بريطانية.

وكان مقررا أن ينضم "الطالب النابغة" إلى جامعة كامبريدج، بعد التخرج، قبل تلك "المزحة".

المصدر: "الإمارات اليوم"