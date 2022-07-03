"إذا كنت تشاهد هذا فأنا ميت" عائلة يوتيوبر شهير تنشر فيديو عقب وفاة ابنها

توفي "اليوتيوبر" الشهير تيكنو بليد عن 23 عاما بعد معركة استمرت لأكثر من عام مع السرطان.

وأعلنت عائلة اليوتيوبر الخبر عبر طرح فيديو على موقع "يوتيوب" بعنوان "so long nerds"، شارك والد صانع المحتوى رسالة أخيرة من ابنه مع متابعيه.

وبدأت الرسالة "مرحبا بالجميع، هنا تيكنو بليد، إذا كنت تشاهد هذا، فأنا ميت"، وكشف تيكنو بليد، الذي أبقى على هويته سرا، أن اسمه الحقيقي هو Alex كما شكر المعجبين على دعمهم لمحتواه وشراء البضائع وعضويات القناة.

وتابع في سالته : "إذا كان لدي مائة حياة أخرى، أعتقد أنني سأختار أن أعود إلى Technoblade في كل مرة، لأن تلك كانت أسعد سنوات حياتي، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتوا بالمحتوى الخاص بي وأن أكون قد أضحكت بعضكم وأتمنى لكم جميعا حياة طويلة وسعيدة".

وامتلك تيكنو بليد أكثر من 11 مليون مشترك على "يوتيوب" و 3.7 مليون متابع على "تويتر" حيث شارك شغفه بـ لعبة Minecraft ، وهي لعبة فيديو حيث يمكن للمستخدمين بناء عوالم افتراضية من الكتل وإنشاء قصصهم الخاصة.

وكان قد أعلن عن تشخيص إصابته بالسرطان في أغسطس 2021، حيث أخبر متابعيه خلال مقطع فيديو له وهو يلعب اللعبة أنه طلب المساعدة الطبية بعد أن عانى من ألم في ذراعه كان يعتقد في البداية أنه إصابة إجهاد متكررة من الألعاب.

وفقا لوالده، كتب تيكنو بليد رسالته الأخيرة قبل وفاته بحوالي ثماني ساعات، وصف والد تيكنو بليد ابنه بأنه "الطفل الأكثر روعة"، مضيفا: "أفتقد تكنوبلاد".

انتهى الفيديو، الذي تمت مشاهدته أكثر من 19 مليون مرة ببيان من عائلة تيكنو بليد، جاء فيه: "في العام الماضي كان هناك الكثير من النقاط الصعبة لابننا وهو يصارع السرطان في المرحلة الرابعة، لكنه لم يشتك، واستمر في استخدام عقله الإستراتيجي الشهير لمحاولة التغلب على ما يعرف أنه احتمالات شبه مستحيلة، كانت شجاعة ابننا على هذا الطريق درسا لنا جميعا، وتشرفنا بالسير معه".

المصدر: cnn