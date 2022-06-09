سعودي يجمع مليون دودة "كمبوست" لتزويد المزارعين بالأسمدة العضوية

نجح سعودي من الطائف في إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها من مواد مهدرة إلى مواد ذات قيمة زراعية عالية وغالية، باستخدام ديدان "الكمبوست".

وقال نايف المالكي عن مشروعه النوعي "تربية الديدان ليست وليدة اليوم، لكنها لم تكن منتشرة بصورة كبيرة".

وأضاف: "بدأتُ في مشروعي عام 2017 بمحض الصدفة من خلال تغريدة قمت بنشرها عبر حسابي على "تويتر"، نقلت من خلالها معلومة أعجبتني عن فوائد الديدان ودورها في الاستصلاح الزراعي.

وتابع قائلا: "عندها قام أحد الإخوة من مدينة جدة بالتواصل معي وسألني عن مدى إلمامي بأهمية هذه الكائنات، فلم أجد الإجابة لأنني ما نقلت تلك المعلومات إلا إعجابا بها، فتبيّن لي إلمامه التام بمثل هذه المشاريع، وقام بدعوتي لزيارة مشروعه الذي ذهلت به، فقام بإهدائي مجموعة من الديدان التي بدأت بها مشروع المليون دودة".

وصرح نايف المالكي "أعمل الآن من خلال مشروعي الذي يضم أكثر من مليون دودة، على تزويد المزارعين بالأسمدة العضوية التي أثبتت فعاليتها في دعم منتجاتهم والبلوغ بها لمستوى عال من الجودة، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من مخلفات المزارع في تسميد التربة من مكونات طبيعية وعدم حرقها.

ومستخلص "الكمبوست" يُسهم في حفظ النبات من بعض الأمراض الفطرية والبكتيرية، كما يساعد في تغذية النبات وذلك لاحتوائه على جميع العناصر الضرورية لنموها.

ويمكن الاستفادة من مثل هذه المشاريع في الزراعات التقليدية والمائية، وفي إنتاج محاصيل ثمرية وورقية بنظام الزراعة العضوية.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية