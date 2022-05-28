ياباني ينفق قرابة 13 ألف دولار لكي يحقق حلمه بأن يصبح كلبا (فيديو)

أنفق رجل ياباني مهووس بفكرة أن يصبح كلبا كل مدخراته ليصبح شبيها بحيوانه المفضل.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، صرف توكو ما يقرب من مليوني ين ياباني ليبدو تماما مثل سلالته المفضلة من الكلاب.

وطلب الرجل زيّا واقعيا لنوع الكلب وهي من فصيلة كولي من شركة "Zeppet" وهي وكالة يابانية معروفة بصناعة المنحوتات والنماذج للأفلام.

واستغرقت الشركة 40 يوما لصنع الزي، حيث استمر توكو في إضافة التحسينات لجعله مثاليا.

وقال توكو لوسائل إعلام يابانية: "لقد صنعته لأنه يبدو حقيقيا عندما أرتديه.. إنه المفضل لدي من بين الحيوانات رباعية الأرجل وخاصة الحيوانات اللطيفة".

وصرح الرجل بأن حلمه الدائم كان أن يتحول إلى كلب، وقد حققت له شركة أزياء موهوبة طلبه غير العادي.

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية