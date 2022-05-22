إعلام تركي: جريمة بشعة يرتكبها نائب أوكراني سابق في تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية بأن نائبا أوكرانيا سابقا مقيما مع عائلته في تركيا أقدم على قتل أطفاله وإصابة زوجته.

وبحسب الصحيفة، نشب شجار بين النائب وزوجته. ليتطور بعد ذلك بعد أن اختبأت الزوجة في إحدى الغرف، إلى إقدام الجاني على جرح ابنته البالغة من العمر ست سنوات وابنه البالغ من العمر أربع سنوات، اللذين توفيا في الحال.

وعند وصول وحدات الشرطة تم اعتقال الجاني الذي كان جالسا بجوار جثث أطفاله.

ونقلت الصحيفة عن الزوجة، أن الأسرة قدمت إلى تركيا من خاركوف واستأجرت مكانا للإقامة في تركيا. وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، فإن النائب السابق كان تحت تأثير المخدرات أثناء النزاع، بخسب ما ذكرته "لينتا"

المصدر: cumhuriyet.com.tr، لينتا