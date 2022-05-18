مصمم عالمي: ارتداء كيم كارداشيان فستان مارلين مونرو "خطأ فادح"

اعتبر مصمم الأزياء الشهير بوب ماكي، بأن كيم كارداشيان اتخذت قرارا خاطئا باختيارها فستان مارلين مونرو في حفل "الميت غالا" الأخير.

وقال ماكي مصمم الأزياء الأسطوري المسؤول عن الرسم الأصلي لفستان مونرو عام 1962 في تصريح لـ Entertainment Weekly : "اعتقدت أنه كان خطأ كبيرا، كانت مارلين مونرو إلهة، إلهة مجنونة، لكنها إلهة، رائعة فقط. لا أحد يصور مثل هذا. وقد تم ذلك من أجلها، تم تصميمه لها، لا ينبغي أن يظهر أي شخص آخر في هذا الفستان ".

وأضاف ماكي :"في الواقع، لم يكن الفستان مصمما لمونرو فحسب، بل كان مصبوغا في الواقع ليناسب لون بشرتها تماما وخُيط على جسدها قبل أدائها الشهير "عيد ميلاد سعيد، سيدي الرئيس" في ماديسون سكوير غاردن".

وكانت قد ارتدت النجمة الراحلة مارلين مونرو الفستان الذي يعود لعام 1962 في حفل عيد ميلاد الرئيس الأمريكي جون كينيدي وغنت Happy Birthday .

وقررت كيم كارداشيان أن ترتدي فستان مارلين مونرو الشهير في Met Gala في وقت سابق من هذا الشهر، وقد واجهت الكثير من الانتقادات بشأن اختيارها لارتداء مثل هذا الثوب ذي الأهمية التاريخية لليلة واحدة.

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وكان عمر ماكي 23 عاما فقط عندما كان يعمل كمساعد لمصمم الأزياء جان لويس الذي كان مسؤولا عن بناء الثوب فعليا من سوفليه الحرير، وهو نسيج شديد الاشتعال مما يعطي الفستان مظهره الوهمي العاري.

وتعكس أفكار ماكي مخاوف بعض المؤرخين الذين ادعوا أنه حتى مجرد فعل كارداشيان الذي وضع الثوب على جسدها كان كافيا لإلحاق الضرر بالحفاظ عليه في المستقبل وسلامته الهيكلية.

قالت أليسيا مالون، مضيفة TCM ، "هناك جميع المشكلات المتعلقة بالحفاظ الفعلي على الفستان وأشياء مثل الأكسجين يمكن أن تؤثر على الفستان، عادة يتم الاحتفاظ بهذه الملابس كثيرا في بيئات خاضعة للرقابة، إن معهد الأزياء حريص للغاية بشأن كيفية تعاملهم مع هذه العناصر التاريخية، لذلك كان من المثير للقلق أنها كانت قادرة على ارتدائه. أنا شخصيا أتمنى لو كانت ترتدي نسخة طبق الأصل بدلا من الفستان ذاته ".

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المصدر:vanity