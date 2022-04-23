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الولايات المتحدة.. سحب رخصة "يوتيوبر" ترك طائرته تتحطم عمدا

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الولايات المتحدة.. سحب رخصة
youtube
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سحبت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة شهادة طيار خاص بعدما تبين أنه قفز من طائرته أثناء تحليقها لتركها تتحطم عن قصد، بهدف زيادة أرباحه على يوتيوب.

وقالت وكالة الطيران الفيدرالية إن الطيار وصانع المحتوى على منصة يوتيوب، تريفور جيكوب، ترك طائرته تتحطم عمدا، وكان اليوتيوبر يحلق بطائرته عندما زعم وجود عطل في المحرك مما دفعه إلى القفز بالمظلة.

وفي رسالة إلى جيكوب، ووصفت إدارة الطيران ما قام به جيكوب بـ"الطيش واللامبالاة"، وانتقدت الوكالة جيكوب لعدم قيامه “بأي محاولة” لإنقاذ الطائرة أو الهبوط بها بأمان.

وكان قد حصل الفيديو على أكثر من مليوني مشاهدة على حساب جيكوب الخاص على يوتيوب، لكن العديد من الخبراء شككوا في أن الحالة كانت طارئة فعلا، بينما أشار مشاهدون إلى أن جيكوب كان يرتدي حقيبة الباراشوت مسبقا.

المصدر: CNN

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