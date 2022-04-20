7 حبات شوكولاته تدخل مواطنا عراقيا موسوعة "غينيس"!

حقق مواطن عراقي رقما قياسيا عالميا لأطول برج من حبات "إم آند إمز" في العالم، بتصفيف 7 حبات شوكولاتة متوازنة فوق بعضها البعض.

وبحسب موقع غينيس للأرقام القياسية أمضى إبراهيم صادق، الذي يبلغ من العمر 29 عاما، أشهرا من التدريب ليكسر واحد من أكثر الأرقام العالمية شهرة في الفترة الأخيرة. حيث ذاع صيت هذا الرقم القياسي خلال جائحة كورونا، وعلى الرغم من كونه يبدو سهلاً، إلا أنه يتطلب الكثير من الدقة والتركيز.

وأشار موقع غينيس إلى أن هذا الرقم القياسي، يشهد تنافساً واسعاً منذ العام 2016 بعد أن حققه الإيطالي "سلفيو سابا" بموازنة أربعة حبات فوق بعضها البعض، ثم عادله الاسترالي "بيرندان كيلبي" في نوفمبر 2020 ليعود الرقم القياسي إلى الواجهة.

أشهر قليلة قبل أن يعود الرقم بإنجاز جديد من قبل مهندس مدني بريطاني هو "ويل كاتبيل" بعد أن وازن خمسة حبات فوق بعضها ليتصدر صفحات الصحف داخل وخارج بريطانيا حينها. ما لبث الاسترالي "كيلبي" أن يعود مجدداً ويوازن 6 حبات فوق بعضها في أكتوبر 2021.

ويحمل صادق ابن مدينة الناصرية في محافظة ذي قار العراقية، رقماً قياسياً آخر لأكثر عدد من البيض المتوازن على ظاهر الكف، ويقول "أعتمد على تركيز مزدوج من العقل والجسد، إلا أن الناس يحبون وصف ما أفعله على أنه مناف لقواعد الجاذبية الأرضية".

وكان صادق قد بدأ رحلته في موازنة الأشياء قبل 6 أعوام بعد أن شاهد أشخاصا عبر الانترنت يوازنون أحجارا فوق بعضها على نهر جار.

ويقول صادق: "يمكنني موازنة أي شيء تقريبا، إلا أن أصعبها هو الأشياء الخفيفة أو التي تحتوي على سائل داخلها نظرا لطبيعة السائل حيث يغير مركز ثقل الأشياء".

ويقدم صادق عبر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مصورة لفن التوازن، والذي يسعى إلى تطوير نفسه بالتعامل مع العديد من الأشياء

وقد حصد على إثر ذلك اهتماما من نحو 100 ألف متابع عبر قنواته الاجتماعية، ما دفع بعض قنوات الإعلام إلى دعوته لعروض حيّة عبر البث المباشر.

ويقول صادق : "إنجازاتي في غينيس للأرقام القياسية غيرت حياتي للأفضل. أحب شعور المرح وراء هذه التحديات والاعتراف العالمي الذي أحصل عليه. لدي الآن الكثير من الأصدقاء حول العالم والذين يشاركونني ذات الشغف".

المصدر: guinnessworldrecords