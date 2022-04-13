مذيع BBC يوقف بثه المباشر بعد إصابته بنوبة عطس (فيديو)

أوقف المذيع شون لي، العامل في شبكة BBC، بثه للمشاهدين بعدما عاني من نوبة عطس متكررة على الهواء، ولم تفلح محاولته لوقف تلك النوبة.

وتعد هذه هي المرة الثانية للمذيع البالغ من العمر 52 عاما، التي تصيبه فيها نوبة العطس على الهواء، حيث أصابت أنفه بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي.

I always feel a bit sorry for Shaun Ley. He’s constantly on the edge of sneezing. Getting through one piece to camera often seems like a Herculean effort. pic.twitter.com/kIVBeVIsnQ — Mike Child (@mikechildmusic) April 13, 2022

وشون لي هو مذيع الأخبار المسائية عادة خلال أيام الأسبوع، حيث ظهر يوم الثلاثاء على الشاشة، وكان ينقل الأخبار إلى المواطنين بشأن الغرامات التي أصدرتها شرطة العاصمة على رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك لخرقهما قيود فيروس كورونا، عندما شعر أنه سيعطس، في حين اعتقد أنه قادر على التخلص منها، ولم يكن يدري أن العطس سيفصله عن البث على الهواء.

This isn’t his first rodeo. Shaun’s been in training for this very moment pic.twitter.com/msRvd4KxTZ — James Rowe (@MrJamesRowe) April 12, 2022

واضطر شون لي إلى وقف البث، حيث بدا أن محاولاته في كتم العطس كانت بلا فائدة، قائلا للمشاهدين: "عذرا، أنا على وشك العطس". وأخذ نفسا عميقا ووضع يده على فمه، ثم توقف لعدة ثوان حتى تذهب النوبة.

المصدر: "تويتر"