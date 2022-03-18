6 حالات فقط في العالم منذ نحو 5 قرون.. ولادة طفل يمني بعين واحدة!

في حالة نادرة جدا، ولد طفل يمني بعين واحدة في مدينة رادع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقلت صحيفة "المشهد" المحلية، عن الإعلامي كريم زارعي، قوله إن مدينة رادع شهدت ولادة طفل بعين واحدة وتجويف عيني واحد وعصب بصري واحد.

وأوضح زارعي أن هذه الحالة نادرة جدا وموجودة في الأساطير الإغريقية، والولادة حدثت يوم الأربعاء، في مستشفى الهلال الطبي بمدينة رداع في محافظة البيضاء.

وفي وقت لاحق، أكدت مصادر محلية وطبية، وفاة الطفل بعد 7 ساعات من ولادته، بعد فشل محاولات لانقاذه من قبل الكادر الطبي.

تجدر الإشارة إلى أن العالم شهد 6 حالات فقط مشابهة منذ نحو 5 قرون، وسميت بـ"ولادة أطفال ذي العين الواحدة"، وسجلت أول حالة عام 1665.

المصدر: المشهد اليمني