بالفيديو.. ثور هائج يهاجم الجمهور في المكسيك خلال عرض "جاريبو"

هاجم ثور هائج الجمهور في منصة المتفرجين وأصاب 15 شخصا منهم في المكسيك، خلال عرض "جاريبو" وهو شكل من أشكال ركوب الثيران يوجد بشكل رئيسي في وسط وجنوب المكسيك.

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وتم توثيق الحادث ببلدة تيريبيتيو في بلدية موريليا بولاية ميتشواكان المكسيكية، حيث اقتحم الثور المدرجات وتطايرت الكراسي والمشروبات، وهاجم المتفرجين.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل، فقد قال شهود عيان إن الثور تم شده من قبل عدة رعاة بقر وإدخاله بأمان إلى الحلبة.

كما أشارت تقارير محلية إلى أنه لم يصب أي من الأشخاص الخمسة عشر الذين هاجمهم الثور بجروح خطيرة.

المصدر: "دايلي ميل"