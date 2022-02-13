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إسبانيا.. نزلاء فندق يلقون بأنفسهم من نوافذه هربا من حريق كبير (فيديو)

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إسبانيا.. نزلاء فندق يلقون بأنفسهم من نوافذه هربا من حريق كبير (فيديو)
RT
إسبانيا.. نزلاء يلقون بأنفسهم من نوافذ فندق يحترق في برشلونة (فيديو)
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أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن نزلاء أحد الفنادق في مدينة برشلونة لم يجدوا مفرا من الحريق إلا بإلقاء أنفسهم من نوافذ الفندق الذي اشتعلت النار في أحد طوابقه.

وذكرت صحيفة el periodico أن الحريق اندلع مساء السبت في الطابق الثالث بفندق "كورونادو" في شارع لا رامبلا وسط المدينة.

وأضافت أن شخصا لقي مصرعه جراء الإصابة بحروق شديدة واستنشاق الدخان، فيما أصيب 4 أشخاص بحروق متفاوتة.

وأوضح رجال الإطفاء أن النيران اشتعلت في غرفة بالطابق الثالث إضافة إلى أحد الممرات، لكن الدخان الكثيف حول الطابق بكامله إلى "مصيدة".

وأضافوا أن شخصين قفزا من غرف مختلفة بذلك الطابق، حيث وضع المارة وسكان المنطقة المراتب في الأسفل حتى لا يتضررا نتيجة السقوط.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية

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