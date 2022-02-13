ثعبان يجبر طائرة ماليزية على الهبوط (فيديو)
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أجبر ثعبان طائرة ماليزية على الهبوط الاضطراري وتحويل مسار رحلتها من كوالالمبور.
واتخذت شركة "طيران آسيا" قرارها الحاسم بعدما لاحظ الركاب ثعبانا على متن الطائرة، حسبما أفادت صحيفة "نيو ستريتس تايمز".
وقرر قائد الطائرة تحويل مسارها احترازيا لتطهيرها بالبخار.
وتداول رواد "تيك توك" مقطع فيديو لثعبان طويل يختبئ في مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو.
وأكدت الشركة وقوع الحادث، واصفة إياه بأنه "نادر للغاية"، وأن الثعبان لم يصب أحدا بأذى.
المصدر: وسائل إعلام
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