"أغلفة موازية".. صور كوميدية من نوع جديد تجتاح مواقع التواصل في مصر

اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تريند "الأغلفة الموازية"حيث قام عدد كبير من الكتاب بتبادل السخرية من أغلفة الكتب بوضع اسم رواية شهيرة على مشهد من أحد الأفلام.

وتفاعل عدد كبير من الكتاب مع تريند يحمل اسم "أغلفة موازية" ومشاركتهم للأغلفة التي صنعها القراء لهم محبة فيهم، حيث اختار عنوان "أغلفة موازية" المترجم محمد الفولي حين نشر أول مجموعة أغلفة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وانتشر الموضوع بقوة حتى أصبح تريندا بين أوساط المثقفين، حيث اقترن تريند الأغلفة الموازية بصور من أفلام أو مسرحيات شهيرة وغيرها مع دمجها باسم كتاب أو رواية يعبر عنها فيكون الأمر طريفا بعض الشيء.

وجاءت البداية منذ عدة أيام حينما قام المترجم محمد الفولي، بالسخرية من ترجماته بالجمع بين لقطات من أفلام عربية يحمل أغلبها طابعًا كوميديًا وقد تعبر نوعا ما عن موضوع هذه الرواية أو تلك الأخرى وعنوانها، لكنه وبعد مرور أيام أصبح رائجا بين يوم وليلة وسط جانب كبير من القراء والمترجمين والمؤلفين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية