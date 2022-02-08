إندونيسيا.. إنقاذ تمساح بعد أن علقت عجلة مطاطية حول رقبته لـ6 سنوات (صور)

تمكن رجل إندونيسي من إنقاذ تمساح ظل يعاني من عجلة مطاطية عالقة حول رقبته لـ6 سنوات، وفق ما أكده سكان مدينة بالو الواقعة وسط البلاد.

وانتهى كابوس الحيوان، أمس الاثنين، بعد أن قرر شاب يدعى "تيلي" التدخل لمساعدته في التخلص من عجلة دراجة نارية ظلت تعذبه لسنوات.

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واستطاع تيلي الإمساك بالتمساح بعد أن أغراه بعدد من الدجاجات والبطات، حيث حرره من العجلة مستخدما منشارا صغيرا.

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وقال تيلي تعليقا على فعلته "لقد شكك الكثيرون في العملية واعتقدوا أنني لم أكن جادا، ولقد أثبتت لهم العكس".

المصدر: وسائل إعلام إندونيسية