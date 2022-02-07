مصرع لص أثناء محاولته نهب جهاز صراف آلي بضواحي موسكو
Sputnik
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لقي لص حتفه أثناء محاولته تفجير صراف آلي تابع لأحد البنوك الروسية في ضواحي موسكو ونهبه.
وذكرت مصادر أمنية أن شخصين حاولا تفجير الصراف الآلي والاستيلاء على ما بداخله من أموال، ما أسفر عن مصرع أحدهما نتيجة الانفجار.
كذلك أدى الانفجار إلى اندلاع حريق في الجهاز وإلحاق أضرار بواجهة الفرع البنكي.
وبحسب معطيات أولية، تمكن الشخص الثاني من الفرار، ولا يزال البحث عنه جاريا.
ويقع الفرع البنكي الذي تعرض للحادث في الطابق الأول من مبنى سكني مكون من خمسة طوابق.
المصدر: تاس
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