ليبيا.. واد يسيل مثل نهر ومدينة تتحول إلى ما يشبه البندقية
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بعد أن غطت الثلوج في المدة الماضية سفوح الجبل الأخضر بشرق ليبيا، حوّلت الأمطار الغزيرة شوارع مدينة سرت إلى ما يشبه البحيرة، وقبل ذلك بأيام تحول وادي الكوف بالجبل الأخضر إلى نهر.
وأظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، تدفق السيول في وادي الكوف بالجبل الأخضر في شرق ليبيا. وبدا الوادي مثل نهر هادر تندفع مياهه بقوة بين ضفتين من الغابات والأحراش.
أما مدينة سرت، فقد ظهرت في مقطع فيديو ولقطات مصورة وقد تحولت شوارعها إلى بحيرة يمكن استعمال قارب فيها، في حين تغرق السيارات إلى منتصفها وتعجز عن التقدم.
سرت هذا الصباح ••• pic.twitter.com/A0iZ3b6lQk— `𝑻𝒂𝒓𝒊𝒒 𝑨𝒍𝑩𝒐𝒔𝒆𝒊𝒇𝒚`⭐ (@TariqAlBoseify) February 3, 2022
المصدر: RT
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