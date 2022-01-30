اختراق قناة مغني الهيب هوب الفلسطيني "بيغ سام" على "يوتيوب"
/ instagram.com/bigsamusic
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أعلن مغني الهيب هوب الفلسطيني "بيغ سام" عبر خاصية الستوري على "إنستغرام"، اختراق قناته الرسمية على يوتيوب وحذف جميع الأغاني منها.
وقال "بيغ سام": "المعذرة منكم جميعا، زي ما انتو شايفين قناة "الـيوتيوب تهكرت".
وأضاف: "بس رح ترجع وكل شي رح يرجع زي ما كان.. هاي فرصة تتعرفوا عالمنصات الثانية أو تستمتعوا بدرس البتكوين الي قاعد بيصير عالقناة".
قناة بيغ سام عاليوتيوب تهكرت pic.twitter.com/0gQYr7RNPP— Mohammed EL-Sadek (@M7mdSpeaks) January 30, 2022
المصدر: RT
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