 
مباشر

اختراق قناة مغني الهيب هوب الفلسطيني "بيغ سام" على "يوتيوب"

متفرقات

اختراق قناة مغني الهيب هوب الفلسطيني
/ instagram.com/bigsamusic
مغني الهيب هوب الفلسطيني "بيغ سام" 
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/saaq

أعلن مغني الهيب هوب الفلسطيني "بيغ سام" عبر خاصية الستوري على "إنستغرام"، اختراق قناته الرسمية على يوتيوب وحذف جميع الأغاني منها.

وقال "بيغ سام": "المعذرة منكم جميعا، زي ما انتو شايفين قناة "الـيوتيوب تهكرت".

اختراق قناة مغني الهيب هوب الفلسطيني

وأضاف: "بس رح ترجع وكل شي رح يرجع زي ما كان.. هاي فرصة تتعرفوا عالمنصات الثانية أو تستمتعوا بدرس البتكوين الي قاعد بيصير عالقناة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا