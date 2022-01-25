بفستان زواج أسود.. السعودية "شمس الأسطورة" تتحدى عريسها أثناء حفل زفافها في جدة

نشرت الفنانة السعودية "شمس الأسطورة"، مقطع فيديو جديدا مع زوجها الإعلامي السعودي تركي القرني، احتفالا بزواجهما مرة أخرى، في جدة، بعد طلاقهما في وقت سابق.

وظهرت شمس خلال الفيديو، وهي ترتدي فستانا باللون الأسود، وتتحدى زوجها تركي القرني، بعد أن اتفقت على الدخول معه في سباق ركض داخل القاعة.

وخلعت الفنانة شمس حذائها، ثم التقطت بعض الصور مع صديقتها، وعدت من الواحد إلى الثلاثة وانطلقت سريعا، لكنها سقطت على الأرض في نهاية السباق، ولم يتضح هل تعرضت للإصابة أم لا.

نشرت مشهورة سناب شات، #شمس_الأسطورة، فيديو جديد مع زوجها، احتفالًا بحفل زواجها الرابع في جدة ظهرت خلاله وهي ترتدي فستانًا باللون الأسود، وتتحدى زوجها تركي القرني، بعد أن اتفقت على الدخول في سباق ركض معه. pic.twitter.com/VpV2pfWVqD — Mix Celebr (@mixcelebr) January 25, 2022

وتعتبر شمس من أشهر شخصيات "سناب شات" في المملكة العربية السعودية، حيث ينال السناب إقبال كبير من السعوديين يشاركون عليه يومياتهم وصور وفيديوهات مناسباتهم.

وفي وقت سابق، استجاب تركي القرني، طليق شمس الأسطورة، لمطلبها بـ العودة إليه، وأبدى رغبته في تصحيح مسار علاقتهما والعودة إلى بعضهما البعض، بعد فترة وجيزة من وقوع الطلاق.

وفاجأ الإعلامي السعودي طليقته بالتقدم لها من جديد وطلب يدها، بعدما انتظرها أمام باب منزلها حاملا في يده خاتم الزواج.

المصدر: RT